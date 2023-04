Une première dans le milieu sportif et touristique marocain avec l’ouverture de « Kriss Boxing » au « Lila Fitness » du Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden. À l’origine de ce nouveau partenariat, l’histoire d’une rencontre de deux hommes, de deux équipes unies autour de valeurs et au slogan commun : « ensemble, on est plus fort ».

C’est donc autour de ce mot d’ordre, de la combativité, de la quête de bien-être, d’épanouissement dans un cadre bienveillant et convivial que Kriss Gourbé Alaoui, CEO-fondateur de Kriss Boxing et Fabrice Castellorizios, directeur général du Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden, se sont retrouvés en ce début d’année 2023.

Pour Kriss Gourbé Alaoui, ancien athlète de haut niveau et coach de boxe et de sport de combat international : « c’est une vraie reconnaissance pour ce sport qui acquiert, enfin, ses lettres de noblesse : nous assistons à un engouement, quels que soient l’âge, le milieu ou le sexe. Et nous avons atteint un niveau de maturité permettant à chaque élève de trouver son plaisir et de se sentir bien avec un coaching personnalisé. Par ailleurs, le “Lila Fitness” du Radisson Blu Marrakech Carré Eden, de par son emplacement, ses équipements de musculation et de cardio de dernière génération dans un vaste espace baigné de lumière en font, un lieu idéal. Sans oublier sa politique d’ouverture sans laquelle cela aurait tout simplement impossible ».

Fabrice Castellorizios poursuit : « effectivement, Le Royaume du Maroc a pu encore démontrer dernièrement, être une grande nation du sport et puis depuis notre ouverture, nous avons à cœur de faire évoluer notre offre et de proposer sans cesse et dans chaque espace de notre établissement de nouvelles expériences en nous adaptant, voir à devançant les besoins et envies de notre clientèle. Ce nouveau lieu complète “Lila Fitness” et rejoint ainsi notre concept “Lila”, cette Lila Expérience, celle qui fait la différence “feel the difference” : après le “Lila concept store”, la “Lila patisserie”, le “Lil’Art”, le “Lila Spa”, c’est au tour de son “Lila Fitness” de proposer une nouvelle offre pleine de dopamine, sérotonine et d’endorphine, ces hormones naturelles à l’origine de la bonne humeur, du plaisir et du bien-être tout en vivant une expérience inédite et conserver des souvenirs formidables.