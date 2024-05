Avec sa position de leader sur la région Moyen-Orient & Afrique pour le deuxième trimestre consécutif, l’offensive Stellantis Pro One pour les véhicules utilitaires a généré des résultats exceptionnels au premier trimestre 2024, soit un tiers du revenu net annoncé par Stellantis pour cette période.

Cette performance souligne la force de Stellantis Pro One sur les marchés internationaux et la met en bonne voie pour prendre la tête du marché mondial des véhicules utilitaires à l’horizon 2027 et atteindre les objectifs définis dans le cadre du plan stratégique Dare Forward 2030, indique un communiqué du groupe.

« Stellantis Pro One a atteint une part de marché de 26 % sur la région Moyen-Orient & Afrique au premier trimestre 2024. Elle a également confirmé sa place de leader dans les régions EU30 et Amérique du Sud. Pro One se hisse en tête des ventes de véhicules électriques (BEV) en EU30 pour le trimestre, avec 33 % de part de marché ; la marque Peugeot est leader dans la région », fait-on savoir.

« Les chiffres de vente sur le segment des véhicules utilitaires pour le 1er trimestre 2024 confirment et valident la stratégie de Stellantis Pro One », a déclaré Xavier Peugeot, Senior Vice President of Stellantis Commercial Vehicles Business Unit. « L’accueil enthousiaste réservé à notre gamme de VUL entièrement renouvelée, associé à nos nouveaux services connectés et à notre offre de fourgons à pile à combustible à hydrogène, confirme la place de Stellantis comme constructeur de référence pour les professionnels ».

Quelques chiffres par région :

Europe 30 :

Stellantis maintient sa place de leader du segment des véhicules utilitaires avec 30 % de part de marché (ICE + BEV)

Leader du segment des BEV avec 33 % de part de marché ; Peugeot est la marque numéro un

Numéro 1 en France et en Espagne, numéro 1 en Italie avec FIAT Professional en tête du segment, numéro 1 en Allemagne avec une part de marché en hausse de 3,6 points par rapport au 1er trimestre 2023

Leader du segment des BEV en Pologne, en Belgique, au Portugal et aux Pays-Bas, avec une hausse de 2,7 points de la part de marché totale

L’extension cette année de la production, en interne, de véhicules à pile à combustible à hydrogène pour les fourgons de moyenne et grande taille à Hordain (France) et à Gliwice (Pologne) permettra de dynamiser la production de fourgons à pile à combustible de Stellantis Pro One et de renforcer la position de l’entreprise en tant que leader incontesté sur le secteur des VUL en Europe.

Moyen-Orient et Afrique :

Stellantis Pro One se place en tête de la région Moyen-Orient & Afrique pour le deuxième trimestre consécutif

Dynamisé par les excellents résultats de la marque FIAT Professional en Algérie, Stellantis prend la place de leader dans la région et se hisse à la première place du segment des véhicules utilitaires légers (VUL) avec 26 % de part de marché, en hausse de 7,5 points de pourcentage par rapport au 1er trimestre 2023

Plus de 60 % de la croissance en volume provient de l’Algérie, de la Turquie et du CCG (Arabie saoudite, Koweït, Émirats arabes unis, Qatar, Bahreïn et Oman)

Stellantis maintient sa position de leader en Turquie, en Israël et dans les départements et régions d’outre-mer français.

Amérique du Nord :

Ram confirme sa 3ème place dans la région

Nouveaux pick-ups Ram : Ram 1500 2025, désormais disponible avec un moteur Hurricane Twin Turbo plus puissant et à haut rendement ; Ram 1500 2025 Tradesman conçu pour les gestionnaires de flottes ; et Ram 1500 RHO équipé d’un moteur Hurricane H/O libérant une puissance de 540 chevaux

En mars, la marque Ram a annoncé la création de la nouvelle division de véhicules utilitaires Ram Professional, qui propose une gamme complète de solutions de mobilité au meilleur prix.

Amérique du Sud :

Leader du segment des VUL avec 31,5 % de part de marché (contre 26,6 % au 1er trimestre 2023)

Leader du segment des véhicules utilitaires et des pick-up dans la région, avec respectivement 37,7 % et 36,5 % de part de marché

La marque FIAT Professional occupe la place de leader sur le segment des VUL dans la région avec 23,1 % de part de marché (contre 19,9 % au 1er trimestre 2023) ; le Strada est le VUL le « plus vendu » dans la région avec 13,8 % de part de marché (contre 11,5 % au 1er trimestre 2023)

Le Ram Rampage est N° 2 au Brésil (pick-up segment C) avec 23 % de part de marché.

Inde et Asie-Pacifique :