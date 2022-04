Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khaled Ait Taleb, a annoncé ce lundi l’approbation de 10 plans régionaux d’offres de soins, ajoutant que deux autres en cours d’adoption concerneront les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Drâa-Tafilalet. En réponse à une question orale à la Chambre des représentants, le ministre a indiqué que tous les projets de plans régionaux d’offres de soins ont été réalisés dans un cadre participatif avec les différents acteurs de la région, ce qui a permis la mise à disposition d’une banque de projets de santé à réaliser en fonction des priorités tracées dans le programme général du ministère et des moyens disponibles.

Ait Taleb a expliqué que dans le cadre de la réforme structurelle du système de santé sur laquelle misent les autorités sanitaires, et afin d’assurer une offre de santé juste et équitable visant notamment à faciliter l’accès à la population rurale, le ministère a commencé à réhabiliter l’offre de santé en créant une carte sanitaire régionale qui permet d’identifier les priorités d’investissement dans le domaine de la santé et de la protection sociale au niveau de chaque région, ce qui contribuera à renforcer l’offre de santé régionale et à réduire les disparités régionales.

Il a annoncé, à cet égard, que son département est sur la voie de la promulgation du décret n° 2.14.562 du 24 juillet 2015 relatif à l’organisation de l’offre de soins, à la carte sanitaire et aux plans régionaux de l’offre de soins, qui est considéré comme un décret d’application des dispositions de la loi-cadre n° 34.09 relative au système de santé et à l’offre des soins.

Le ministre a précisé que, conformément aux dispositions de ce décret, la modernisation des infrastructures et des établissements de santé, ainsi que des équipements biomédicaux, s’effectuent dans le cadre de la carte sanitaire et des plans régionaux d’offres de soins.

Les axes de ce programme, qui bénéficierait au monde rural, ont été lancés dans le cadre du programme médical régional, à travers la réhabilitation des établissements de santé, le respect du circuit de traitement, l’ouverture des cliniques sur les investissements étrangers et l’accueil de médecins étrangers en vue de combler le déficit chronique en ressources humaines, a ajouté le ministre.