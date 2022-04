Le ministre du transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil a indiqué ce lundi à Rabat que son département tente de trouver des solutions innovantes pour financer le projet de train à grande vitesse (TGV) reliant Casablanca à Agadir en passant par Marrakech.

Dans sa réponse à une question orale à la chambre des représentants, il a fait savoir que ce projet nécessitera plus de 75 milliards de dirhams selon les estimations, ajoutant que l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a déjà réalisé les premières études concernant les infrastructures, le génie civil et la topographie.

Tout en notant que le TGV Casablanca-Agadir s’inscrit dans le cadre du plan de l’ONCF à moyen et long termes dans la perspective de couvrir l’ensemble du territoire national, le ministre a précisé que ce plan porte sur plus de 1.300 kilomètres réservés à la ligne grande vitesse et 3.800 kilomètres concernant le réseau classique et ce, dans l’objectif de relier 43 villes au lieu de 23 actuellement.

Et de souligner que des projets structurants de cette envergure seront à même de consolider la connectivité entre les régions du Royaume et aussi booster l’économie nationale.