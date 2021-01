Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a démenti, dimanche, la publication d’un communiqué faisant état d’une suspension des cours à partir du 1er février et jusqu’à nouvel ordre.

Dans une mise au point, le ministère a catégoriquement démenti le faux communiqué qui lui est attribué et qui allègue que les études seront suspendues pour tous les niveaux et filières à partir du 1er février et jusqu’à nouvel ordre, rappelant, à cet égard, les élèves et leurs parents que la reprise des études aura lieur lundi 1er février 2021.

Enfin, le ministère appelle à ne donner aucun crédit à ce genre de fake news qui font partie des actes punissables conformément à la loi et à s’assurer de la véracité des informations du département, en consultant son site web et ses pages officielles sur les réseaux sociaux.