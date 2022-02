Le nouveau centre hospitalier Moulay Youssef de Rabat, dont la mise en service est prévue lundi 28 février 2022, constitue, sans nul doute, un nouveau jalon dans la profonde refonte du système de santé marocain, déployée sous les directives du Roi Mohammed VI.

Les importants équipements et matériels technologiques déployés pour le bon fonctionnement de cet établissement d’envergure témoignent de l’engagement infaillible et continu du ministère de la Santé et de la Protection sociale pour s’attaquer aux défis auxquels est confronté le système de santé marocain et sa volonté de garantir aux citoyens l’accès à des prestations de qualité.

Construit en front de mer, sur une superficie de 31.173 mètres carrés, l’imposant bâtiment dispose d’une capacité litière de 300 places et mobilise des centaines de personnels médicaux, infirmiers, administratifs et techniques hautement qualifiés, dont les services seront d’un apport capital pour les habitants de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

L’hôpital comporte plusieurs unités, services médicaux et salles de soins construits selon des standards d’exigence les plus élevés et dotés d’équipements biomédicaux de dernière génération.