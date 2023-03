OPPO a annoncé l’arrivée du nouveau Reno8 T au Maroc. L’événement de dévoilement a eu lieu au cœur de Casablanca à l’hôtel Barceló Anfa, où les médias, les influenceurs, les partenaires et les fans de la marque ont pu découvrir le nouveau smartphone.

Le nouveau Reno8 T est équipé d’une caméra sans précédent de 100 mégapixels, d’un design de pointe en cuir en fibre de verre, et d’une protection de fluidité de 48 mois. Le Reno8 T offre une mise à niveau complète dans un appareil élégant qui garantit des expériences incroyables à la fois dans la caméra et le divertissement, tout en maintenant une performance fluide à tout moment.

Capturez le monde avec des détails sans précédent grâce à la caméra améliorée de 100 mégapixels pour les portraits.

Le Reno8 T est le premier téléphone de la série Reno à inclure une caméra de 100 mégapixels pour les portraits, qui apparaît avec une caméra de 32 mégapixels et d’une microlentille de 2 mégapixels avec un grossissement de 20 ou 40 fois.

Une gamme de fonctionnalités d’imagerie de pointe telles que IA Portrait Super Résolution, Portrait Bokeh Flare, Selfie HDR, IA Portrait Retouches et Flash Snapshot sont également incluses pour permettre aux utilisateurs de capturer pleinement le monde à travers des portraits étonnants et de qualité professionnelle.

Un tout nouveau design amélioré avec une texture de qualité supérieure

Dans la continuité des éléments de design classiques de la série Reno, Reno8 T présente deux nouvelles couleurs : Sunset Orange et Midnight Black. Sunset Orange est une couleur orange vibrante avec une texture en cuir de qualité supérieure créée à l’aide d’un design amélioré en cuir en fibre de verre. Cette conception a permis de créer une expérience haut de gamme grâce à un design unifié apporté par des bords plus arrondis sans sacrifier la durabilité. L’édition Midnight Black dispose d’une version remodelée de OPPO Glow qui donne à l’appareil un toucher doux et soyeux.

En outre, la lumière orbitale de OPPO mise à niveau offre cinq paramètres de notification différents qui peuvent être personnalisés avec différentes couleurs. En termes de taille et de poids, le Reno8 T bénéficie d’un design de corps ultra-mince avec Midnight Black qui ne fait que 7,80 mm d’épaisseur et pèse environ 180 g, et Sunset Orange qui pèse environ 183 g et a une épaisseur de 7,85 mm.

Des performances supérieures pour une expérience fluide à tous les niveaux

Pour garantir aux utilisateurs une expérience plus fluide et plus étendue, OPPO a développé le moteur de calcul dynamique qui fournit un système d’exploitation plus fluide et plus stable. Les laboratoires OPPO ont spécifiquement testé le Reno8 T pour la protection de la fluidité pendant 48 mois.

Grâce à sa batterie haute capacité de 5000mAh et sa technologie de charge SUPERVOOCTM de 33W, le Reno8 T peut être chargé à 100 % en 67 minutes ou offre 2,01 heures de conversation avec une charge de 5 minutes. En termes de stockage, le téléphone est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de ROM comme spécifications standard, avec la possibilité d’étendre la RAM jusqu’à 8 Go en utilisant la technologie d’expansion de RAM d’OPPO.

L’écran AMOLED de 6,4 pouces offre un divertissement visuel exceptionnel sur le Reno8 T avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que du côté audio, un double haut-parleur stéréo offre un son surround pour une expérience de jeu et de film plus immersive, avec son mode Ultra Volume intégré qui augmente le volume maximal de 40 % supplémentaires.

Confort et sécurité dans le nouveau ColorOS 13

Le Reno8 T est alimenté par la dernière édition de ColorOS 13, qui apporte aux utilisateurs encore plus de fonctionnalités intelligentes dans une expérience Android concise, pratique et sécurisée. Les utilisateurs peuvent désormais contrôler Spotify à partir de l’affichage permanent ; de plus, Screen Translate, intégré à Google Lens, peut désormais traduire le contenu d’un écran entier en un seul clic à partir du menu latéral. La fonction de pixellisation automatique permet de reconnaître et de pixelliser automatiquement les informations sensibles sur les captures d’écran de messages de chat en un seul clic, tandis que le coffre-fort privé a été affiné pour réduire le risque de perte ou de divulgation de données protégées par un mot de passe.

Disponibilité sur le marché

Le Reno8 T sera disponible en Sunset Orange et Midnight Black à partir du 4 mars au Maroc. Le Reno8 T 8 GB RAM + 256 GB ROM à 3699 MAD et le Reno8 T 5G 8GB RAM + 256 GB ROM à 4799 MAD sur le site officiel OPPO et les magasins partenaires.