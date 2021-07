Le Maroc sera au rendez-vous à l’Expo 2020 Dubaï pour partager sa vision ambitieuse d’un avenir durable et apporter sa contribution aux efforts et à la collaboration mondiale pour une relance économique post-covid, a affirmé le Commissariat général de la Section marocaine.

A noter que, déclaré ‘‘Legacy Pavilion’’, le Pavillon Maroc perdurera après l’Exposition au sein du District 2020 de Dubaï, un nouvel ensemble urbain appelé à devenir un centre mondial connecté, dédié à la prochaine génération d’innovateurs.

Pour rappel, sur le site d’Expo 2020 Dubaï, le Pavillon Maroc bénéficie d’un emplacement privilégié, au cœur du district « Opportunité », près du pavillon du pays hôte, les Emirats Arabes Unis et non loin d’Al Wasl Plaza, monument central du site. Son architecture et les techniques mises en œuvre, inspirées des traditions ancestrales de construction en terre, le situent résolument dans le 21e siècle où durabilité et réduction de l’empreinte environnementale sont des enjeux majeurs.

D’une superficie intérieure de 3 500 m2, le Pavillon Maroc proposera une expérience surprenante à la fois informative, immersive et participative.