Elle n’est plus à présenter. Marrakech, capitale touristique du Maroc, continue de se distinguer dans les classements internationaux. Cette fois-ci en tant que l’une des meilleures destinations pour les voyageurs solo à petit budget.

D’après le site The Travel, la ville ocre « est une destination sûre pour les voyageurs solitaires à petit budget ». La cité millénaire propose en effet différents types d’hébergement à des prix abordables (à partir de 20 à 50 $ la nuit), en plus d’un réseau d’autobus proposant des tarifs très bas, fait-on savoir.

« L’une des meilleures façons de découvrir Marrakech est de se promener dans l’ancienne médina et de profiter des vendeurs de cuisine de rue, des monticules d’épices colorés et des autres commerçants du marché. C’est un endroit idéal pour interagir avec les habitants et acheter des souvenirs uniques », préconise The Travel, qui précise que la meilleure période pour visiter la ville est le printemps (mars-mai) ou l’automne (septembre-octobre).

Voici par ailleurs le classement des 10 meilleures destinations où voyager seul à petit budget, selon The Travel: