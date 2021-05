Le Prince Moulay Rachid a reçu, ce vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, ministre d’État chargé des affaires du Conseil des ministres du Koweït, Cheikh Ahmad Nasser Al-Mohammed Al Ahmad Al-Sabah, qui lui a remis un message de l’Emir de l’Etat du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, au Roi Mohammed VI.

Cette audience s’est déroulée en présence, du côté marocain, du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et, du côté koweïtien, de l’ambassadeur de l’Etat du Koweït au Maroc, Abdellatif Ali Abdallah Saleh Al Yahya, et du directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères, Cheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al Sabah.