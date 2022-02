L’événement annuel phare de l’Assurance en Afrique se déroule cette année à Casablanca les 23 et 24 mars 2022. Organisée par la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR), cette 8ème édition qui se tient sous un format hybride combinant le présentiel et le distanciel au regard de l’évolution de la situation sanitaire, rassemblera plus d’une trentaine d’experts mondiaux de renom autour du thème : « Assurance durable & Elargissement de la couverture santé ».

Au menu de cette manifestation scientifique : une plénière, 7 panels animés par des acteurs de la transformation du secteur sur les défis à relever par les professionnels de l’assurance dans la conjoncture mondiale actuelle et sur l’avenir de l’assurance en Afrique et 6 Keynote speakers qui interviendront sur des sujets d’actualité.

Parmi les Keynote speakers de renom figurent Don FORGERON, Président de la Global Federation of Insurance Associations (GFIA), Florence LUSTMAN, Présidente de France Assureurs, Susan NEELY, Présidente & CEO de l’American Council of Life Insurers (ACLI), Petra HIELKEMA, Présidente de l’Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles (EIOPA), Philippe DESSERTINE, Economiste, Universitaire et Directeur de l’Institut de haute finance à Paris et Michaela KOLLER, Directeur Général de Insurance Europe.

Les panels porteront pour leur part sur des sujets divers tels que la contribution de l’industrie de l’assurance dans la durabilité des économies mondiales, les Enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en matière de souscription et d’investissement, les grandes tendances liées à l’innovation en assurance santé et la place des assureurs dans la couverture santé universelle, l’apport des assurances affinitaires dans l’élargissement de la couverture santé… ainsi que d’autres sujets étroitement liés au développement de l’assurance en Afrique.