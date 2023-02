La Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR) organise sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les 8 et 9 mars 2023, la 9e édition du Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance, sous le thème : « Assurance automobile entre progrès technologiques et évolution des mobilités ».

Après deux éditions, 2021 et 2022, tenues respectivement en format virtuel et hybride, le Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance revient à la normalité pour sa 9e édition, en présentiel, à laquelle sont attendus une trentaine d’experts internationaux et plus de 1000 participants de 40 pays à travers le monde.

Étant une branche de grande importance dans le secteur et au vu des bouleversements que connait son écosystème, un focus particulier sera porté à l’assurance automobile en traitant des grandes tendances mondiales liées à l’innovation en assurance automobile ainsi que des défis qu’impose l’évolution des mobilités.

La cérémonie d’ouverture qui aura lieu dans la matinée du mercredi 8 mars, connaitra la participation de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, le Président de la FMSAR, Mohamed Hassan Bensalah, le Président par intérim de l’ACAPS, Othman Khalil El Alamy ainsi que le Président de l’Association nigériane des Assureurs, Olusegun Omosehin. Ce dernier représente le Nigeria, pays à l’honneur de cette édition.

« Nous sommes ravis de renouer avec la normalité et pouvoir abriter en présentiel cette 9e édition durant laquelle nous mettrons le focus sur la branche automobile, ses défis et ses innovations face à un écosystème en pleine évolution et en perpétuel changement. », déclare Monsieur Mohamed Hassan Bensalah, Président de la FMSAR.

Tant attendue par les professionnels du secteur, cette édition programme en plus des plénières, 7 panels et compte recevoir une trentaine » de leaders mondiaux de notre secteur, à l’instar de Susan NEELY, Présidente de la Global Federation of Insurance Associations (GFIA) et Présidente du American Council of Life Insurers (ACLI), qui viendront partager leurs expériences et leurs visions sur l’avenir de l’assurance automobile, ainsi que d’autres sujets qui concernent de manière plus large l’industrie de l’assurance dans son ensemble.