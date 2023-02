Restrictions sur les demandes de visas ou pas, nombreux ont été les Marocains à déposer leurs dossiers auprès des services consulaires français pour demander, en 2021, le sésame d’accès sur le territoire Schengen.

D’après les données du Département des statistiques, des études et de la documentation relevant de la Direction générale des étrangers en France, les délivrances de visas pour les ressortissants marocains ont progressé de 105,9 % au cours dudit exercice.

Ces données provisoires, dont la version définitive sera arrêtée en juin prochain, montrent que 142.921 visas ont été délivrés au profit des ressortissants marocains en 2022.

Le royaume arrive ainsi en troisième place des pays les plus demandeurs, dépassé par les demandes des ressortissants indiens (158.619) et devançant les Algériens (131.264). Il est à noter que le Maroc était à la tête des demandeurs de visas en 2021, avec 69.408 visas délivrés, suivi par l’Algérie (63.649) et l’Arabie Saoudite (60.292).

À eux trois, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie ont totalisé 360.821 demandes de visas en 2022, contre 179.126 demandes en 2021 et 766.299 demandes en 2019.

Les mêmes chiffres montrent que sur un total de 2.336.299 demandes, 1.738.151 ont été rejetées, contre 3.534.999 rejets en 2019 (pour 4.29.482 demandes).

La France avait décidé de réduire de 50 % les visas octroyés aux Marocains et de 30 % pour les Algériens et Tunisiens en août 2021. Une décision justifiée, selon le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal par le fait que « ces trois pays du Maghreb refusent de délivrer des laissez-passer consulaires, documents indispensables au retour des immigrés refoulés de France ».

La ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, lors de sa visite officielle au Maroc en décembre dernier, avait indiqué la fin de la crise entre les deux pays et la reprise des relations bilatérales. Cela dit, les demandeurs de visas marocains ont souffert de pertes d’argent assez conséquentes, pour se voir refuser le visa.

3 millions d’euros pour un « non »

D’après les données de la plateforme Schengen Visa Statistics, les demandeurs de visas marocains ont déboursé un total de près de 3 millions d’euros en 2021, afin de recevoir le visa Schengen.

Malgré que le royaume soit présent dans le top 5 des pays demandeurs de visas pour la région Schengen, il enregistre le plus grand nombre de refus, avec un total de 39.520 rejets durant ladite période, soit un taux de 27,6 %. La Russie, qui est en tête de la liste, affiche un taux de rejet de 3,2 %, 16,9 % pour la Turquie, 2,7 % pour l’Ukraine et 4,3 % du côté de l’Arabie Saoudite.