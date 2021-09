Le Roi Mohammed VI a adressé des messages de félicitations aux champions marocains médaillés, samedi et dimanche, aux Jeux Paralympiques qu’a abrités la capitale japonaise, Tokyo.

Dans ces messages, le Roi exprime ses chaleureuses félicitations aux champions paralympiques Ayoub Sadni, médaillé d’or des 400 m et auteur d’un nouveau record mondial, Zakariae Derehem, médaillé d’or du lancer du poids avec un nouveau record paralympique et El Amin Chentouf, médaillé d’or du marathon avec un nouveau record paralympique également.

Le Souverain salue, avec fierté, l’esprit élevé de compétitivité dont ont fait montre ces champions pour remporter, avec mérite, ces médailles qui ont contribué à étoffer l’honorable palmarès paralympique national, se disant convaincu que ce sacre va renforcer leur détermination à redoubler d’efforts en vue de réaliser davantage de succès et hisser tout haut le drapeau du Maroc lors des différentes manifestations sportives mondiales.

Le Roi a adressé un message similaire au champion Azeddine Nouiri, médaillé d’argent du lancer du poids, saluant avec fierté cet exploit sportif paralympique qui l’honore ainsi que le sport national, se disant confiant que cette consécration va le motiver pour persévérer davantage et réaliser les meilleures performances.

A cette occasion, le Souverain a fait part à ces champions de ses sincères vœux de plein succès dans leur parcours sportif, tout en les assurant de Sa Haute sollicitude et bienveillance.

Message royal aux membres de l’équipe nationale de cécifoot

le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale de cécifoot qui s’est adjugée le bronze des Jeux paralympiques de Tokyo.

Dans ce message, le Souverain a exprimé Ses chaleureuses félicitations aux membres de la sélection marocaine de football à cinq déficients visuels.

Le Roi a fait part de Sa grande fierté quant à “ce couronnement très honorable du sport marocain, d’autant plus qu’il constitue une première dans les performances des sports collectifs dans ces compétitions olympiques”.

A cette occasion, le Souverain a salué les performances exceptionnelles des joueurs qui ont fait preuve d’un esprit patriotique et d’une grande compétitivité, ainsi que les efforts de tous ceux qui ont contribué à ce sacre paralympique mérité, “qui, nous l’espérons, constituera une forte incitation pour vous et les différentes équipes nationales à redoubler d’efforts pour réaliser de meilleurs résultats et hisser haut le drapeau du Maroc dans les compétitions internationales”.

Le Roi a également exprimé Ses vœux de succès et de réussite aux membres de l’équipe nationale de cécifoot, les assurant de sa haute sollicitude et bienveillance.