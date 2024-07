Le roi Mohammed VI adressera, ce lundi, un discours à la Nation à l’occasion de la commémoration du 25ème anniversaire de son accession au Trône, annonce le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.

Voici la traduction intégrale du communiqué :

« Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce qu’à l’occasion de la commémoration du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Trône de Ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, adressera un Discours à son peuple fidèle.

Le Discours Royal sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision ce lundi 29 juillet 2024 à partir de 21H00.

Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, présidera aussi, mardi 30 juillet 2024 dans l’après-midi, une réception à la place de la préfecture de M’diq-Fnideq dans la ville de M’diq.

Dans l’après-midi du mercredi 31 juillet 2024, Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales présidera, à la place du Mechouar au Palais Royal à Tétouan, la cérémonie de prestation de serment devant Sa Majesté par les officiers, nouveaux lauréats des différents écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils.

A cette occasion, l’Etat-Major général des Forces Armées Royales offrira un déjeuner au Cercle-mess officiers de la Garde Royale à Tétouan.

Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, présidera aussi en fin d’après-midi du même jour la cérémonie d’allégeance à la place du Mechouar au Palais Royal à Tétouan ».