Bank Of Africa (BOA) a signé, récemment, un partenariat stratégique à long terme avec Mastercard pour accélérer le développement des solutions de paiement au Maroc.

Cette collaboration vise à introduire des solutions innovantes et à accélérer la digitalisation des paiements, en s’appuyant sur une vision commune de promotion de l’inclusion financière et de développement d’une économie numérique inclusive, indique un communiqué conjoint de BOA et Mastercard.

En mettant un accent particulier sur le développement du portefeuille de cartes de la banque, cette collaboration bénéficiera de l’expertise mondiale et des meilleures pratiques de Mastercard pour accompagner Bank Of Africa dans le développement de ses offres destinées aux particuliers, aux petites, moyennes et grandes entreprises ainsi que l’accélération du déploiement des services financiers digitaux, précise le communiqué.

Cette initiative prévoit également le lancement de multiples nouveaux produits et solutions innovantes sur le marché marocain, ajoute la même source.

« Nous continuons à diversifier nos offres de paiement pour répondre à l’évolution des besoins des particuliers et des entreprises. Avec ce nouvel accord, nous faisons passer notre collaboration avec Mastercard à la vitesse supérieure », a indiqué le Directeur Général Exécutif de Bank Of Africa, Khalid Nasr, cité par le communiqué.

« Notre portefeuille diversifié nous aidera à nous positionner comme la banque la plus performante en matière de paiements digitaux au Maroc », a souligné Nasr.

De son côté, le Président Europe de l’est, Moyen-Orient et Afrique de Mastercard , Dimitrios Dosis, a indiqué que Mastercard s’engage à accompagner la transformation digitale du Maroc, en unissant les forces avec des acteurs clés de l’écosystème, tels que Bank Of Africa.

« Grâce à notre nouvelle collaboration, nous fournirons aux clients de la banque des solutions de paiement innovantes et sécurisées soutenues par des technologies de pointe, qui leur permettent d’avoir une expérience utilisateur fluide », a noté Dosis.

« Ensemble, nous voulons contribuer à la croissance rapide de l’écosystème des paiements digitaux dans le pays et inclure davantage de populations dans l’économie digitale », a-t-il ajouté.

Le marché des paiements digitaux au Maroc connaît un essor remarquable, stimulé par une population jeune et technophile, ainsi que par la popularité croissante du commerce électronique.

Selon les données de Statista , le volume des transactions numériques dans le pays devrait atteindre 6,53 milliards de dollars US cette année, pour atteindre 8,468 milliards de dollars US d’ici 2028.