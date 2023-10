Henley & Partners a dévoilé, le 10 octobre, son rapport « Centi-millionaire 2023 », qui reprend des données de la multinationale New World Wealth, spécialisée dans l’étude de la richesse.

Il en ressort que le monde compte, à l’heure actuelle, 28.420 centi-millionnaires, dont la majorité est concentrée aux États-Unis, notamment à New York et dans la baie de San Francisco. Le pays de l’Oncle Sam devance la Chine et l’Inde.

En ce qui concerne l’Afrique, le rapport présente une classification des dix villes africaines les plus chères pour les millionnaires. Et le Maroc y est représenté par trois villes: Marrakech, Tanger et Casablanca.

Le Cap, en Afrique du Sud, se hisse en tête du classement. Marrakech se positionne à la quatrième place, avec un coût au mètre carré dépassant les 2000 dollars (20.400 DH/m²).

La ville de Tanger est 7e suivie de Casablanca (8e), affichant des prix au mètre carré respectivement de 1600 dollars et 1200 dollars (16.300 et 12.200 DH/m²).

Par ailleurs, le rapport indique que Marrakech attire chaque été près d’une centaine de millionnaires. Pendant cette période, le nombre de millionnaires dans la cité ocre augmente de manière significative, passant d’environ 10 à plus de 100 personnes, ce qui lui confère un statut de destination de choix pour les super-riches.