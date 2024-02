Le roi Mohammed VI a offert, ce mercredi à Rabat, un déjeuner en l’honneur du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et de la délégation l’accompagnant, présidé par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Ont notamment été conviés à ce déjeuner, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, et les autres membres de la délégation accompagnant Sanchez, ainsi que le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.

Le président du gouvernement espagnol est arrivé, ce mercredi au Maroc, dans le cadre d’une visite de travail dans le Royaume.