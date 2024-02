Le Maroc a réaffirmé son engagement à promouvoir la technologie nucléaire et la coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en signant son Cadre de Programme Pays (CPF) pour la période 2024-2029.

Sous la direction de Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable (MTEDD) et et en présence de Hua Liu, Directeur général adjoint et Chef du Département de la Coopération Technique de l’AIEA, la cérémonie de signature souligne l’engagement du Maroc à exploiter la technologie nucléaire pour atteindre ses objectifs de développement national.

Le CPF identifie six domaines prioritaires, notamment la sûreté nucléaire et la radioprotection, l’alimentation et l’agriculture, la santé humaine et la nutrition, la gestion des ressources en eau, l’introduction de l’énergie nucléaire et les applications industrielles, témoignant de la volonté stratégique du Maroc d’utiliser la technologie nucléaire pour un développement durable dans divers secteurs.