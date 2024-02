Pour cette nouvelle édition de L’Invité de l’Infomédiaire, Mehdi Tazi, président d’ASK Capital nous a ouvert les portes de son bureau. Le siège de la holding abrite les équipes d’Axa Assistance, sa dernière acquisition qui complète la panoplie des services d’assurance.

Notre entretien a, d’ailleurs, été l’occasion pour le courtier en assurance, également vice-président de la CGEM, de présenter son business et d’établir un bilan d’Axa Assistance depuis son rachat, il y a deux ans. Justement, il observe des avancées significatives en particulier en matière d’assistance et de micro-assurance. A telle enseigne que l’entité se positionne actuellement comme un des leaders sur le créneau en Afrique.

Aujourd’hui, Tazi entend maîtriser toute la chaîne de valeur, allant du conseil jusqu’au placement d’assurance. C’est en partie ce qui explique les différentes filiales en courtage d’assurance qui constituent le groupe.

Pour mieux appréhender la gestion des risques, le leader mondial du courtage en assurance, Marsh McLennan qui est actionnaire majoritaire de Beassur Marsh, édite chaque année le « Global Risks Report ». Parmi les risques les plus fréquents, ceux liés à l’intelligence artificielle et aux changements climatiques.

Et comment ne pas interroger l’un des courtiers les plus importants du secteur sur la question de la généralisation de l’assurance maladie obligatoire ? Pour lui, « le secteur privé passera du premier dirham et complémentaire à un régime 100% complémentaire ». Il reste, toutefois, dubitatif quant à l’interaction entre le public et privé ainsi qu’au positionnement des agents courtier sur ce créneau.