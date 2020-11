La crise sanitaire, que traverse le monde, a confronté chaque individu aux questions les plus fondamentales de la vie et à une prise de conscience universelle.

Dans ce contexte inédit, le prestigieux consortium et label hôtelier Leading Hotels of the Worlds a décidé de suspendre tous les prix traditionnels d’excellence pour récompenser les établissements dont la créativité et la vision offrent de nouvelles opportunités pour notre industrie en cette année de défis sans précédent.

C’est dans ce cadre que le Royal Mansour Marrakech s’est vu décerné le prix du« Change Mak:ers Âwards 2020 ». Ce prix récompense les valeurs d’intégrité de Leading Hotels of the World et son rôle de pilier de la communauté. Il consacre ainsi l’engagement citoyen de l’hôtel qui déploie tous ses efforts pour soutenir sa communauté et accélérer sa résilience.

Le Royal Mansour Marrakech, sous la direction de Jean-Claude Messant, manifeste continuellement sa solidarité auprès de la communauté locale et joue un rôle actif au sein de plusieurs associations caritatives. Durant la pandémie, c’est tout naturellement que les équipes du Palace ont apporté soutien et réconfort à toutes les personnes en première ligne dans la lutte contre la Covid-79 ainsi qu’aux personnes les plus démunies.

Parmi les actions entreprises par le Palace durant cette pandémie :

Tests PCR hebdomadaires de chaque employé et prise en charge médicale et financière des cas positifs.

Cellule psychologique au service des malades et de l’ensemble des employés.

Distribution de Ftours pendant le Ramadan en faveur du personnel soignant de l’hôpital CHU de Marrakech et d’autres intervenants en première ligne, qui ont assuré notre protection quotidienne.

Distribution de repas chauds au refuge pour mères célibataires et aux sans-abris par l’intermédiaire de l’organisation caritative« Coeur & Act».

Invitation des enfants de l’association caritative« Fiers & Forts» à profiter de la piscine du Jardin durant la période estivale.

Partage de capsules vidéo hebdomadaires rassurantes et informatives avec l’ensemble des collaborateurs depuis le début de la pandémie.

Tournage de capsules vidéo montrant les efforts quotidiens des équipes pour entretenir l’hôtel, sous l’œil attentif du Directeur Général. Une mini-série intitulée« JOURNAL D’UN PALACE CONFINÉ».

Le Royal Mansour Marrakech est fier de ses contributions au bien-être de ses employés et continuera à

investir pleinement son rôle d’entreprise citoyenne au service de sa communauté.