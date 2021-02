Nadia FETTAH, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale a tenu le 03 février 2021 une séance de travail avec Zurab POLOLIKASHVILI, Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du Tourisme.

Au début de cette séance de travail, Madame la Ministre qui a souhaité la bienvenue à Zurab POLOLIKASHVILI, qui effectue sa première visite officielle au Maroc en tant que Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du Tourisme a mis en exergue les relations de coopération privilégiées qu’entretiennent le Royaume du Maroc et l’OMT dans le domaine touristique. A cet effet, Madame la Ministre a rappelé que le Maroc, membre fondateur de l’Organisation, a siégé à plusieurs reprises au sein de Son Conseil Exécutif, et qu’il est membre également de plusieurs Comités techniques et Groupes de travail de cette Organisation.

Nadia FETTAH a par la suite indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires de la 24ème Session de l’Assemblée Générale de l’OMT qui sera tenue pour la première fois dans notre pays à Marrakech au courant du 4e trimestre 2021. Pour rappel, le Maroc a été élu, lors de la 22ème Session de ladite Assemblée qui s’est tenue en septembre 2019 à Sait Pétersbourg en Russie, avec un total de 74 voix contre respectivement 17 et 11 pour le Kenya et les Philippines.

En préparation de la tenue de 24ème Session de l’Assemblée Générale de l’OMT à Marrakech en 2021, Madame la Ministre a annoncé qu’elle a procédé avec Monsieur POLOLIKASHVILI aujourd’hui à la co-signature d’une lettre d’intention qui confirme l’engagement du Royaume du Maroc et de l’OMT quant à l’organisation de cette manifestation mondiale. Cette signature vient donner un signal fort et un message d’espoir à la communauté touristique internationale et aux opérateurs touristiques marocains en particulier, d’autant plus qu’elle coïncide avec le démarrage des campagnes de vaccination à travers le monde.

A ce titre, la Ministre a rappelé que le Maroc a été un des premiers pays sur le plan continental à lancer sa campagne de vaccination, le 28 janvier 2021, sous l’impulsion de

du Roi Mohammed VI. Une campagne qui se déroule dans un climat de mobilisation de toutes les composantes de la société et dont les premiers résultats sont fort encourageants.

FETTAH a par ailleurs indiqué que le Royaume du Maroc est fier et honoré de rassembler la grande famille du tourisme à Marrakech en 2021, à l’occasion de la tenue de la 24ème Session de l’Assemblée Générale de l’OMT, en soulignant la mobilisation totale de son Ministère de concert avec les parties prenantes concernées pour le bon déroulement de cette manifestation touristique planétaire.

Cette séance de travail tenue entre la délégation de l’OMT et son homologue marocaine a été aussi l’occasion de discuter de l’état du secteur touristique au Maroc et dans le monde dans le contexte marqué par la crise Covid 19.

Dans ce cadre, la Ministre a rappelé les mesures prises par le Maroc, sous la vision éclairée de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, pour lutter contre cette crise et qui a placé la santé et la sécurité sanitaire des citoyens, la préservation des emplois et l’impulsion de l’activité économique au cœur de ses préoccupations.

A ce titre, Nadia FETTAH a souligné que le secteur touristique au Maroc, à l’instar d’autres pays à travers le monde, a bénéficié d’un contrat programme qui a été signé le 06 Aout 2020 ainsi que d’un avenant signé le 06 Janvier 2021 et qui a permis de soutenir ce secteur durement touché par cette pandémie inédite qui n’a épargné aucune destination dans le monde entier.

Nadia FETTAH a aussi mis en relief la contribution active du Maroc aux initiatives de l’OMT portant sur la formation et l’éducation dont notamment les travaux du Comité de l’OMT pour la formation en ligne dans le Secteur du Tourisme « Tourism Online Education » sachant que le Maroc constitue aux côtés du Kenya, un membre représentant le continent africain, au sein de ce comité, eu égard à son important rôle en matière de formation hôtelière et touristique.

Pour sa part, le Secrétaire Général de l’OMT a indiqué que la prochaine Assemblée Générale de l’OMT qu’accueillera le Maroc en 2021 sera historique et que l’OMT ne ménagera aucun effort pour en faire l’un des évènements post-pandémie les plus réussis. Dans ce cadre, POLIKASHVILI a précisé que la rencontre de Marrakech sera l’occasion de discuter de l’avenir du secteur touristique durement touché par la crise sanitaire, et que les États membres de l’organisation et les représentants du secteur privé seront invités à y répondre présent.

Le Secrétaire Général de l’OMT a également souligné que le Maroc est une excellente destination à promouvoir et un modèle dans le secteur du tourisme, mettant en avant la grande expérience du Royaume dans le domaine du tourisme.

Enfin, la Ministre a rappelé lors de cette séance de travail, l’engagement du Maroc pour garantir la réussite de la 24ème Session de l’Assemblée Générale de l’OMT qui sera tenue à Marrakech, premier destination touristique au Maroc et en Afrique.