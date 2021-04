Le secrétaire général de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, s’est félicité du niveau des infrastructures touristiques dont jouit le Maroc et de la qualité d’accueil dans le Royaume comme destination touristique de référence en Afrique.

Lors d’une rencontre, à Madrid, avec l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, Pololikashvili a fait part de la volonté de son Organisation de promouvoir davantage les destinations touristiques africaines à travers des programmes dédiés avec l’appui du Maroc, locomotive du tourisme continental, indique, jeudi, un communiqué de la représentation diplomatique marocaine en Espagne.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux responsables de passer en revue différents projets liant le Maroc à l’Organisation internationale.

A cet égard, ils ont mis l’accent notamment sur les préparatifs de la 24ème Assemblée Générale de l’OMT qui se déroulera à Marrakech, l’automne prochain, et sur certaines initiatives de l´institution onusienne spécialisée qui seront inscrites à l´ordre du jour de cet évènement touristique majeur.

A rappeler que Pololikashvili avait effectué récemment une visite de travail au Maroc, durant laquelle il avait rencontré, notamment le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui.

Lors de cette visite, Pololikashvili et Mme Fettah Alaoui avaient procédé à la signature d’une lettre d’intention pour l’organisation de la 24ème Session de l’Assemblée Générale de l’OMT à Marrakech au courant du 4è trimestre 2021.