En prévision de la tenue des Assemblées annuelles 2023 de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, en octobre prochain à Marrakech, la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, et Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI, adressent le message de bienvenu aux participants.

Dans une vidéo, les deux responsables affirment: « Nous sommes prêts à accueillir le monde », et « la Route vers Marrakech commence ici et maintenant ! »

Les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI ont lieu principalement à Washington et, tous les trois ans, dans un pays membre autre que les États-Unis, afin de marquer le caractère international des deux institutions.