Le Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ sera à Casablanca le Samedi 10 Septembre 2022 dans le cadre de sa cinquième Tournée internationale organisée par Coca-Cola.

Les fans de football Marocains pourront ainsi découvrir le Trophée sportif le plus convoité au monde et de prendre des photos souvenirs avec. 32 pays qualifiés aux phases finales de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA™, dont le Maroc, sont concernés par cette Tournée internationale du Trophée et tiendront des événements et des festivités spécifiques.

A travers cette Tournée inédite du Trophée original en or massif de la Coupe du Monde FIFA™, Coca-Cola et ses partenaires désirent mobiliser les férus de football dans le monde entier et célébrer avec eux l’événement sportif le plus important et le plus attendu, quelques mois avant sa tenue.

« Cette année, nous sommes ravis d’apporter l’emblématique Trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA™ au Maroc », a déclaré Mehdi Alami, Directeur général de Coca-Cola Maroc. En ajoutant « Pour des milliers de personnes, cette tournée est un événement unique et inédit, qui permet de rapprocher d’un symbole très convoité du football mondial et de partager une passion commune pour ce sport ».

Le trophée de la Coupe du Monde de la FIFATM sera exposé à Casablanca le 11 septembre au cœur de l’espace vert Anfapark, afin que les aficionados du football puissent le voir de leur propres yeux. Pour pouvoir entrer dans la Coca-Cola Fan Zone qui sera mise en place, les participants pourront gagner leur billet dans certains magasins Carrefour, au Megarama Casablanca, ou par le biais de divers jeux sur Hitradio, Radio Mars et sur les réseaux sociaux Coca-Cola Maroc.

Le Maroc accueillera non seulement le Trophée, mais aussi le champion du monde David Trezeguet. La légende de la FIFA, qui a non seulement remporté le Trophée en 1998 avec la France mais aussi le championnat d’Europe de football en 2000, accompagnera le Trophée au Maroc.

La première phase de la Tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ organisée par Coca-Cola a débuté en mai 2022 à Dubaï et s’est rendue ensuite dans 19 pays et territoires, dont le Kenya, le Cambodge, le Koweït, le Pakistan, le Liban, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, etc. La deuxième phase de cette Tournée a débuté le 19 août 2022 à Zurich, en Suisse, et visitera l’ensemble des pays qualifiés pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 2022, dont le Mexique, le Canada, la France, l’Angleterre, les États-Unis d’Amérique, l’Australie et le Japon. Au cours de l’année 2022, le Trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA™ se rendra dans 51 pays et territoires, rapprochant Coca-Cola et la FIFA des 211 associations ou fédérations membres de la FIFA d’ici 2030.

Colin Smith, directeur des compétitions et des événements de la FIFA, a déclaré : « La première phase de la Tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFATM par Coca-Cola a été un franc succès, en engageant le grand public à la passion du jeu et en renforçant les liens entre les marchés et la magie du plus grand festival footballistique sur la terre ». Il poursuit « En visitant pour la première fois toutes les nations qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFATM, l’élan de la Tournée continuera à s’étendre donnant aux fans de tout âge un avant-goût de l’excitation à venir. Rejoignez-nous au Qatar cette année pour une célébration ultime du beau jeu ».

La Tournée actuelle du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola est placée cette année sous le signe du développement durable. Pour la première fois, des activations digitales et interactions avec les consommateurs appelleront à réduire les déchets en minimisant la consommation d’eau, d’énergie, de matériaux et d’autres ressources.

The Coca-Cola Company entretient des liens avec la FIFA depuis 1974. Elle compte parmi les sponsors officiels de la Coupe du Monde de la FIFA™ depuis l’édition 1978. La marque est également présente sur les panneaux publicitaires des stades de la Coupe du Monde depuis 1950. Coca-Cola soutient depuis une longue date le football à tous les niveaux et sponsorise plusieurs équipes nationales et locales.