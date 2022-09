MEDZ lance sa nouvelle offre « Services Plus », destinée aux activités de commerces ou de services. Celle-ci est composée de plateaux bureaux modulables, de locaux commerciaux prêts à l’emploi et de lots de terrains équipés.

Bénéficiant d’un emplacement de choix au sein de tous les parcs industriels de MEDZ au Maroc, « Services plus » vient renforcer les infrastructures d’accueil couvrant l’offre de terrains industriels et logistiques.

A ce propos, Omar Elyazghi, Président du Directoire de MEDZ précise que « cette offre vient répondre à la fois aux besoins des entreprises implantées dans nos parcs en leur proposant des services in situ et à ceux des opérateurs en quête d’opportunités d’affaires dans un environnement compétitif ».

Et d’ajouter « elle a également comme objectif de consolider les écosystèmes industriels développés dans ces parcs par une intégration des chaînes de valeur et l’émergence d’activités et de prestations de services créatrices de valeurs et d’emplois ».

A noter que l’offre « Service + » comprend 3 composantes :

Des bureaux spacieux et modulables en location

L’offre de plateaux bureaux s’adresse à tous les professionnels du service qui souhaitent s’installer à proximité immédiate de leurs clients, actuels ou potentiels. Les bureaux peuvent accueillir tout type de prestation de service à destination des industriels, qu’ils soient installés dans le parc ou en dehors.

Ces espaces sont proposés à la location, au sein des bâtiments d’accueil des parcs industriels de MEDZ. Les plateaux bureaux sont modulables, selon la taille souhaitée par les clients, et peuvent atteindre 450 m² par étage, selon le parc.

Par ailleurs, MEDZ assure les prestations de facility management au niveau de tous ses parcs, par le biais d’une entité dédiée, afin d’offrir un cadre de travail professionnel.

Des locaux commerciaux dédiés à diverses activités, en location

Les locaux commerciaux proposés par MEDZ sont logés principalement au rez-de-chaussée des bâtiments d’accueil, pour une meilleure accessibilité. Ces bâtiments, qui abritent aussi les équipes en charge de la gestion des parcs, ont pour vocation de créer un lieu de vie et d’animation au service des entreprises installées.

Les surfaces mises à disposition vont d’environ 20 à 600 m², selon le parc, et sont destinées à diverses activités telles que la restauration, les services bancaires et de transfert d’argent, la messagerie, les services de santé, le commerce de détail, les supérettes…

Des lots de terrains pour services et activités tertiaires idéalement situés, à la vente

“Service Plus” inclut également des lots de terrains pour activités tertiaires et de commerce, qui sont idéalement positionnés en façade, au niveau des artères principales des parcs et/ou d’ilots centraux, afin d’offrir une grande visibilité à ce type d’activité. Ils bénéficient d’un emplacement de choix, à proximité des clients et/ou fournisseurs, et d’un environnement agréable fourni en espaces verts.

Avec des superficies allant de 200 et 2 0000 m² en (R+3 à R+5) selon le parc, ces lots sont susceptibles d’accueillir tout type d’activité de services tels que les business center, les banques, les centres de formation et R&D, les écoles, les plateformes de distribution, les commerces de proximité …