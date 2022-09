Sle3ti, la première solution e-commerce marocaine dédiée aux commerces de proximité, annonce le lancement de sa nouvelle plateforme BtoB dédiée exclusivement aux opérateurs du secteur des cafés, hôtels et restaurants (CHR). Inédite, cette offre est la réponse à une forte demande, exprimée par les professionnels des CHR, dans le cadre des sondages sur le terrain menés régulièrement par Sle3ti pour être en phase avec les attentes et l’évolution de son écosystème.

La nouvelle offre de Sle3ti se décline en une application mobile gratuite baptisée «Sle3ti CHR» (Android et iOS). Qu’il soit gestionnaire d’un hôtel, restaurateur ou gérant d’un café, l’expérience utilisateur est unique, à commencer par l’accès à des informations riches et précises sur la disponibilité des produits et des meilleurs prix sur la même plateforme. «Sle3ti CHR» offre un large panel de fonctionnalités à forte valeur ajoutée, en termes de management et de gestion. Les managers des cafés, des hôtels et des restaurants peuvent commander en un clic l’ensemble des produits de grande consommation, tout en suivant l’ensemble du processus, de la commande jusqu’à la livraison. Un atout majeur pour optimiser les achats et gagner en transparence. La nouvelle plateforme offre la possibilité aux managers des CHR d’attribuer des rôles spécifiques à leurs collaborateurs, en tant qu’utilisateurs de l’application mobile. La data récoltée sur la plateforme est une mine d’informations pour les gestionnaires des CHR.

«Le secteur des cafés, hôtels et restaurants connait une véritable reprise. En investissant dans ce marché, Sle3ti franchit un cap stratégique dans son développement. Notre nouvelle solution est une plateforme digitale intelligente visant à faciliter la vie aux CHR. Notre ambition est de contribuer à la relance du secteur des CHR, un secteur dynamique à fort potentiel tout en hissant les standards. Evolutive, Sle3ti CHR est une solution ouverte, dont le développement est pensé pour qu’elle soit en phase avec les attentes des opérateurs des CHR, en termes d’optimisation des coûts, de modernisation des processus et de création de valeur ajoutée», a déclaré Ayoub Harij, cofondateur et DG de Sle3ti.

Plus de 1.000 établissements dans la région de Casablanca sont déjà actifs sur la plateforme «Sle3ti CHR». Sle3ti affine les dernières retouches pour l’annonce officielle du déploiement de sa nouvelle offre dans les principales villes du Maroc.