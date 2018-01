Infomédiaire Maroc – Les campagnes de détection et de traitement gratuit de la leishmaniose cutanée, organisées depuis octobre dernier en coopération avec les autorités locales et d’autres parties prenantes, se poursuivent toujours dans les différentes préfectures et provinces concernées par cette maladie, a affirmé le ministère de la Santé.

A aujourd’hui, un total de 654 campagnes de désinfection et d’hygiène a été mené au niveau des Douars infectés, en coordination avec les autorités locales et les communes concernées, dans le but d’éliminer les points noirs où se cumulent les déchets.

Les cadres médicaux ont, de leur côté, animé plus de 1 000 séances de sensibilisation au profit d’environ 92 423 personnes, ayant porté sur la leishmaniose et sur l’importance de maintenir la propreté de leurs quartiers et Douars.

Rédaction Infomédiaire