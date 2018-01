Infomédiaire Maroc – La 5ème session de la Commission parlementaire mixte Maroc-Québec se tient du 8 au 12 janvier au siège de la Chambre des Représentants.

Les travaux de cette commission porteront notamment sur l’examen de 2 thématiques centrales : le ‘‘parlement numérique et la participation citoyenne’’, et les ‘‘changements climatiques et les énergies renouvelables’’, précise un communiqué de la Chambre.

Co-présidée par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et président de l’Assemblée nationale du Québec, Jacques Chagnon, cette édition permettra aux membres de la commission de discuter et échanger autour des nouveautés politiques et parlementaires d’intérêt commun.

