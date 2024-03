Dans le paysage de l’enseignement supérieur, l’EMSI (École Marocaine des Sciences de l’Ingénieur) continue de se démarquer en atteignant le sommet du classement des grandes écoles établi par Campus Mag. La récente publication du « TopC School in Morocco – Ranking 2023 » confirme l’EMSI en tant que leader parmi les écoles privées d’ingénieurs au Maroc et la positionne au troisième rang dans le classement global, englobant à la fois les établissements publics et privés.

Depuis sa création en 1986, l’EMSI s’est engagée à offrir un enseignement de qualité et à suivre l’évolution du marché de l’emploi en actualisant constamment ses programmes pour répondre aux besoins des entreprises. Avec 18 campus et 6 centres de carrière à travers le pays, l’école d’ingénieurs offre à ses 13 000 étudiants un accompagnement personnalisé pour faciliter leur insertion professionnelle. Actuellement, l’EMSI dispose d’un réseau de plus de 190 entreprises partenaires et compte plus de 18 000 lauréats insérés dans des entreprises nationales et internationales de renom.

Le groupe a investi dans une stratégie de recherche visant à rester à la pointe des évolutions technologiques et scientifiques, à encourager l’innovation et à contribuer au progrès économique et social du pays. Son engagement en faveur de la Recherche & Développement est fondamental pour cette vision. À travers ses quatre laboratoires de recherche, le groupe s’engage à créer un environnement favorable à l’avancement de la recherche scientifique, tout en promouvant la création de propriété intellectuelle nationale.

Cette reconnaissance au sein du classement « Top School in Morocco – Ranking 2023 » vient récompenser les efforts passés de l’EMSI, mais également encourager l’école à maintenir son engagement envers l’excellence académique et l’employabilité de ses diplômés dans les années à venir. Le classement, lancé en 2017 dans le cadre du baromètre DIORH-Campus Mag des diplômes marocains, fournit des repères fiables sur l’attractivité et l’employabilité des diplômés, ainsi que sur la capacité des écoles à répondre aux besoins des entreprises.

Le processus de classement repose sur une méthodologie rigoureuse, basée exclusivement sur le point de vue des recruteurs. Plus de 60 directeurs des ressources humaines d’entreprises de premier plan ont été sollicités pour évaluer la qualité de l’enseignement supérieur, mettant ainsi en lumière les écoles d’ingénieurs et de management les plus prisées du pays.

Ce classement ne se limite pas à la réputation des écoles, mais prend également en compte des critères concrets tels que le niveau de rémunération des jeunes diplômés, offrant ainsi une vision globale de la qualité de l’enseignement dispensé par chaque institution.