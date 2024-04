L’encours du crédit bancaire s’est établi à 1.089,1 milliards de dirhams (MMDH) durant les deux premiers mois de 2024, en hausse annuelle de 5,7%, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cet encours se répartit sur les agents non financiers avec 915,3 MMDH et les agents financiers (173,7 MMDH), précise BAM dans son récent tableau de bord « Crédits-Dépôts bancaires ».

La stagnation du crédit aux entreprises non financières (ENF) privées recouvre des baisses de 8,4% des facilités de trésorerie et de 0,6% des crédits à la promotion immobilière et un accroissement de 3,1% des prêts à l’équipement, fait savoir la même source.

Concernant les concours aux ménages, ils ont enregistré une hausse annuelle de 1,3%, traduisant essentiellement des accroissements de 1,6% des prêts à l’habitat et de 0,5% des crédits à la consommation.

Le tableau de bord révèle aussi que le financement participatif destiné à l’habitat, sous forme notamment de Mourabaha immobilière, a poursuivi sa progression pour s’établir à 22 MMDH après 19,3 MMDH une année auparavant.