L’agence Tendansia annonce la présentation prochaine de « LEON LE MENTALISTE – Illusion ou Coïncidence », un spectacle alliant magie et mentalisme.

Prévu pour le 24 avril au Studio des Arts Vivants à Casablanca et le 26 avril au Théâtre Bahnini à Rabat, ce spectacle promet une expérience immersive où réalité et illusion se confondent. Un spectacle qui plonge le public dans un univers intrigant où les limites de la logique sont repoussées et où le public est invité à remettre en question sa perception de la réalité.

Une totale immersion dans le mystère

Lors de ce spectacle d’une heure, chaque numéro est conçu pour émerveiller et intriguer, alors que des objets disparaissent sous vos yeux ébahis et que les pensées semblent se matérialiser devant vous. » LEON LE MENTALISTE » promet une totale immersion grâce à l’utilisation ingénieuse d’un écran géant, rendant l’expérience encore plus magique et époustouflante.

Leon, l’artiste de l’impossible

Leon est un artiste dont les performances transcendent les frontières de la réalité. Son dévouement à son art depuis l’âge de 10 ans se reflète dans chaque numéro, chaque geste, et chaque sourire qu’il évoque chez son public.

Avec plus d’une décennie d’expérience professionnelle à son actif, Leon continue d’innover et de repousser les limites de l’illusion. Il a été récompensé du prestigieux « AVIGNON AWARD 2023 » pour son précédent spectacle au Festival d’Avignon.