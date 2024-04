Le Maroc sera à l’honneur lors du prochain Salon International de l’Alimentation de Montréal (SIAL Canada) en 2024. La délégation marocaine, dirigée par l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (Morocco Foodex), se prépare à mettre en avant la qualité et la durabilité des produits agroalimentaires et de la mer du royaume.

Du 15 au 17 mai, près de 15 exportateurs marocains participeront à cet événement, offrant une variété de produits allant des olives aux cookies, en passant par les céréales, les fruits de mer (en conserve et surgelés), les dattes, les snacks, les pâtes, le couscous, les câpres, les herbes aromatiques, et bien d’autres.

Le pavillon marocain ne manquera pas de susciter l’intérêt avec ses démonstrations culinaires, où les visiteurs auront l’occasion de déguster une palette de plats authentiques du Maroc, tels que les tajines, les salades et les desserts. Le SIAL Canada promet ainsi une exploration fascinante de la diversité gastronomique du royaume.