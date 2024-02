Maroc Telecom se place en tête du top 10 des marques marocaines préférées par les Marocains, ont révélé les résultats de Love brand, une étude sur les marques et les personnalités les plus aimées des Marocains.

IAM est suivi de Inwi, Wafasalaf, Marjane, Bank Of Africa, Wafa Assurance, CIH, OCP, Dari et Attijariwafa Bank, fait ressortir l’étude réalisée par le Cabinet Imperium et dont les résultats ont été dévoilés lors de la traditionnelle soirée Love Brand organisée, mercredi, dans le cadre de l’événement Les Impériales 2024, un meeting annuel des professionnels de la communication et du marketing.

Par ailleurs, le top 10 des marques internationales les plus aimées des Marocains, affiche en tête de liste Orange, suivi de Samsung, Hyundai, Mc Donald’s, Coca Cola, Adidas, Société Générale, Nike, Renault et BMW.

Love Brand est une étude dont l’objectif est de mettre à la disposition des agences, des annonceurs, des marques et des professionnels, le baromètre actualisé chaque année des marques préférées et des célébrités les plus aimées par les Marocains.

A noter que l’étude est basée sur un échantillon de 3340 personnes, selon la méthode des quotas, appareillé aux données du HCP. Les données ont été cumulées tout au long du déroulement de l’enquête de terrain, déployée sur 6 villes, à savoir Casablanca, Rabat et Salé, Tanger, Fès et Marrakech. Une étude qui présente un niveau de confiance à 95%, l’estimation de la marge d’erreur étant à seulement 2%.