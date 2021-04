La Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies pour le développement au Maroc, Sylvia Lopez-Ekra, a salué, mardi à Rabat, l’approche globale adoptée par le Royaume dans la gestion de la pandémie de la Covid-19, notamment en matière de vaccination, conformément aux orientations royales.

S’exprimant lors d’un entretien, par visioconférence, du ministre des Affaire étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avec les représentants de l’ensemble des Agences des Nations Unies basées à Rabat, autour de la gestion de la pandémie de la Covid-19, Lopez-Ekra s’est félicitée de la grande réactivité du Maroc en déclarant l’Etat d’urgence sanitaire dès l’apparition des premiers cas, en mobilisant les différentes industries pour la production de matériels de protection, en développant le dépistage et en anticipant sur l’acquisition des vaccins.

La réponse sanitaire est allée de pair avec une réponse socio-économique, notamment à travers la création du Fonds Covid et le lancement du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, a souligné la responsable onusienne.

Cette approche globale, a poursuivi Mme Lopez-Ekra, a permis au Maroc de figurer au top 10 mondial au niveau de la vaccination, se plaçant premier du continent africain. Mme Lopez-Ekra a également saisi cette occasion pour annoncer le lancement d’un dialogue avec le gouvernement marocain pour offrir un accompagnement adéquat aux différents secteurs impactés par la crise sanitaire. Les différents responsables onusiens ont tenu à présenter leurs perspectives sur les actions réalisées depuis le début de la pandémie en matière d’accompagnement du gouvernement marocain et des acteurs de la société civile, en exposant leurs propositions d’action dans le cadre de la relance post-Covid.

A cet égard, Bourita a mis en avant l’approche marocaine de lutte contre la pandémie, guidée par les Hautes orientations royales et basée sur l’anticipation en déclenchant des mesures proactives dès l’apparition du virus, sur l’adaptation en mobilisant les ressources et les acteurs disponibles et sur une solidarité à la fois sociale, territoriale et internationale. L’Etat marocain, a souligné Bourita, a mobilisé tous les instruments de solidarité pour maintenir, dans des moments parfois difficiles, la cohésion sociale. Grâce à la vision royale mettant l’humain au cœur de l’action, a-t-il ajouté, le Maroc a accéléré la mise en œuvre de chantiers sociaux d’envergure, à l’image de l’élargissement de la protection sociale, qui trouve toute sa pertinence en temps de pandémie.

Le ministre s’est également félicité de l’appui et de la contribution apportés par les Agences des Nations Unies depuis le déclenchement de la crise sanitaire aux différents Départements ministériels et autres partenaires nationaux.

Cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre des concertations régulières de l’équipe des Nations Unies à Rabat avec le ministère des Affaires étrangères, en sa qualité de Coordinateur national des activités opérationnelles du Système des Nations Unies pour le Développement, a permis d’établir une évaluation de l’action des Agences onusiennes en matière d’accompagnement de la gestion de la pandémie et de la relance économique post-Covid. Les deux parties ont convenu de poursuivre leur action commune afin de renforcer les relations de coopération à travers la mobilisation de partenariats porteurs, la promotion de projets de développement concrets et de solutions innovantes ainsi que le partage d’expériences et de bonnes pratiques dans le cadre de la coopération Sud-Sud et triangulaire.