Quelques jours à peine après l’adoption en Conseil de gouvernement (le 11 mars 2021) du projet de loi sur les usages légaux du cannabis, c’est déjà la ruée des groupes industriels étrangers vers le nord du Royaume.

Ainsi, selon Le360, qui cité des sources informées, deux délégations représentant des groupes industriels américains se trouvent actuellement en mission de prospection au Maroc. Elles ont programmé des rencontres avec les cultivateurs de cannabis, ainsi qu’avec la société civile de ces provinces.

Mercredi 17 mars 2021, Mounir El Bouyoussfi, directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), a révélé à la MAP que cet organisme avait élaboré un programme intégré qui ciblera 98 communes rurales relevant des provinces concernées par la culture du cannabis et dont la population atteint un million d’habitants. Ce programme vise à baliser le terrain pour la légalisation des cultures de cannabis à des usages industriel et médical, indique la même source.

Ce n’est pas la première fois que des industriels étrangers s’intéressent aux régions du Nord où est cultivé le cannabis. Dès le début des années 2000, plusieurs investisseurs étrangers avait mené des missions de prospection dans ces régions, mais qui étaient restées sans suite. Aujourd’hui, avec le projet de loi sur les usages légaux du cannabis, de nouveaux horizons s’ouvrent devant les investisseurs nationaux et étrangers intéressés par ce secteur, ajoute Le360.