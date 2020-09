Le nombre de touristes internationaux ayant visité l’Espagne en juillet dernier a accusé une baisse considérable de 75% sur un an, selon les données publiées, mardi, par l’Institut national de la statistique (INE).

Ainsi, le pays ibérique a reçu 2,5 millions de touristes lors du septième mois de l’année qui a marqué le retour à la normale en Espagne après un confinement de trois mois dicté par la propagation du Covid-19.

Les dépenses totales des touristes étrangers ont totalisé 2.450 millions d’euros, ce qui constitue une chute de 79,5% sur un an en juillet, indique l’INE dans son bulletin mensuel.

Au cours des sept premiers mois de 2020, le nombre de touristes ayant visité l’Espagne a diminué de 72,4% pour se situer à 13,2 millions de visiteurs.

Les principaux pays émetteurs sont le Royaume-Uni (plus de 2,4 millions de touristes et une baisse de 76,9 % par rapport aux sept premiers mois de 2019), la France (avec plus de 2,0 millions, et une baisse de 67,2%) et l’Allemagne (avec près de 1,8 million de touristes, soit 72,9 % de moins).

Les communautés qui ont reçu le plus de touristes entre janvier et juillet sont les îles Canaries (avec plus de 2,9 millions et une baisse de 61,4% sur la même période en 2019), la Catalogne (avec près de 2,8 millions et une baisse de 75,6%) et l’Andalousie (avec plus de 1,9 million, soit 72,3% de moins).

Le secteur touristique, un des piliers de l’économie espagnole, représente 12% du PIB du pays.