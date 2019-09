Les recettes touristiques de l’Espagne ont atteint 52,36 milliards d’euros à fin juillet dernier, en hausse de 3,3% par rapport à la même période de 2018, selon l’Institut national de la statistique (INE). Ainsi, quelque 48,1 millions de touristes internationaux ont visité le pays ibérique au cours des sept premiers mois de 2019, en progression de 1,9% sur un an.

Les britanniques ont maintenu leur position en tête des touristes étrangers qui se sont rendus en Espagne durant cette période, avec 10,4 millions de visiteurs, suivis des Allemands avec 6,5 millions et des Français avec 6,1 millions de touristes.

Et par région, la Catalogne est la destination espagnole la plus prisée des touristes étrangers avec près de 11,3 millions de visiteurs, soit 1,5% de plus qu’à fin juillet 2018, suivie des îles Baléares avec près de 7,9 millions (+0,2%) et des îles Canaries avec plus de 7,6 millions de touristes (-3,5%).