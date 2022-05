Les dépenses militaires mondiales ont atteint le chiffre de 2,1 trillions de dollars en 2021, un record historique, selon le dernier rapport du Stockholm International peace research institute (SIPRI). « C’est le chiffre le plus élevé que nous ayons jamais enregistré« , commente Diego Lopes da Silva, chercheur principal du programme Dépenses militaires et Production d’armes au SIPRI.

Les plus gros acheteurs sont les États-Unis – et de loin avec 801 milliards dedollars (MM$), de la Chine (293 MM$), l’Inde (76,6 MM$), le Royaume-Uni (68,4 MM$) et la Russie (65,9 MM$). A eux tous, ils accumulent 62% des dépenses totales.