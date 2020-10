Club Med va développer un nouveau resort premium à Essaouira, en partenariat avec le fonds d’investissement panafricain Grit Real Estate Income Group, pour un investissement d’environ un milliard de dirhams.

Le projet a été annoncé aujourd’hui au Club Med Marrakech La Palmeraie par Henri Giscard d’Estaing, Président du Club Med, en présence de André Azoulay, conseiller du Roi Mohammed VI.

Nadia Fettah Alaoui, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, Karim Kassi Lahlou, Wali de la Région Marrakech-Safi, Adel El Fakir, Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme, Imad Barrakad, Directeur Général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique et Yassine Mseffer, Directeur Général du Centre Régional d’Investissement.

Le Club Med d’Essaouira devrait ouvrir ses portes en 2024. Doté de 350 chambres, il comprendra un espace Club Med Exclusive Collection. Accessible tout l’année, cet éco-resort pour les familles et les couples actifs, sera entièrement intégré dans son environnement, offrant une expérience de tourisme de qualité mêlant un patrimoine naturel, historique et culturel d’exception, des loisirs pour les familles et un large éventail de sports aquatiques.

Troisième port sardinier du Maroc, pôle économique et touristique actif, Essaouira dont la Médina est classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 2001, est aussi un centre d’art réputé qui attire chaque année de nombreux touristes et amateurs de musique du monde entier avec ses trois festivals de musique dont le célèbre Festival Gnaoua et Musiques du Monde.

Attaché à promouvoir l’authenticité socioculturelle de la région, le Club Med d’Essaouira constituera la seconde étape d’un circuit Marrakech-Essaouira à destination de la clientèle internationale du Club Med. Le groupe étudie actuellement d’autres destinations, aux environs d’Agadir et près de Chbika, pour densifier son offre avec des itinéraires inoubliables à la découverte des richesses du Maroc.

Le projet du Club Med à Essaouira s’inscrit dans le prolongement des liens étroits et historiques qui unissent le Club Med et le Royaume du Maroc depuis 1963, au moment où la marque au Trident s’implanta pour la première fois à Al Hoceima, pour accompagner son remarquable développement touristique. Trois ans plus tard, cet ancrage s’est renforcé lorsque le Club Med a répondu à la volonté de Feue Sa Majesté le Roi Hassan II en ouvrant son premier resort en « dur » à Agadir après le terrible tremblement de terre, jouant un rôle clé dans le développement de ce qui deviendra le premier pôle touristique du pays et à un moment très difficile comme celui que nous connaissons aujourd’hui.

En 2001, dans un contexte touristique bouleversé par les attentats du 11 septembre, un important accord fut signé avec le Maroc pour renforcer la position du Club Med comme acteur touristique majeur sur le marché national. C’est dans cette optique que Marrakech a accueilli le village La Palmeraie en 2004 et le premier espace Club Med Exclusive Collection « Le Riad » en 2005.