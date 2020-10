Un Mémorandum d’Entente a été signé entre Le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, représenté par la Ministre Nadia Fettah Alaoui, L’Office National Marocain du Tourisme – ONMT – représenté par son Directeur Général Adel EL FAKIR, La Société Marocaine d’Ingénierie Touristique – SMIT -, représentée par son Directeur Général Imad BARRAKAD et Le Groupe Club Med, représenté par Henri Giscard-D ’Estaing en sa qualité de Président Directeur Général, le 19 octobre 2020 à Marrakech.

Ce mémorandum vise d’une part à acter les projets de développement du Club Med et de ses partenaires investisseurs et d’autre part à définir l’accompagnement qui sera mis en œuvre par le Département en charge du Tourisme et ses entités sous tutelle afin de permettre la concrétisation de ces projets.

Dans ce cadre, le Club Med, opérateur touristique d’envergure internationale, présent au Maroc depuis plus de 60 ans, et ses partenaires investisseurs, notamment la Caisse de Dépôt et de Gestion à travers sa branche touristique MADAEF, renouvellent leur confiance dans la destination Maroc et entendent étendre leur présence à travers de nouveaux projets de développement ainsi qu’un large programme de rénovation des unités existantes.

Aussi, ce mémorandum d’entente concerne 3 projets:

La rénovation du club de Yasmina à Tétouan Le développement d’un nouveau village dans la station touristique Mogador à Essaouira L’extension et la rénovation du village de Marrakech

Ceux-ci permettront la création de plus de 600 emplois directs pour un investissement global d’environ 1,3 Milliards de dirhams.

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la propagation de la COVID-19, les projets envisagés aujourd’hui par le Club Med et ses partenaires investisseurs, notamment la Caisse de Dépôt de Dépôt et de Gestion au Maroc témoignent de la confiance que continuent d’accorder les investisseurs et les opérateurs internationaux à la destination Maroc. Ces projets, en phase de lancement, sont le signe de l’attrait et de la compétitivité du Maroc en termes d’environnement des affaires ainsi que de la confiance que continuent d’avoir les investisseurs pour le Maroc en général, et pour le secteur du tourisme en particulier.