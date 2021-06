Les épreuves de la session normale de l’examen national unifié du baccalauréat 2020-2021 se dérouleront du 8 au 12 juin courant, a indiqué le ministère Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que les épreuves des branches scientifiques, techniques et professionnelles débuteront mardi (8 juin) à 08H00 et se poursuivront les mercredi et jeudi.

Quant aux épreuves des branches littéraires et d’enseignement originel, elles commenceront vendredi 11 juin à 08H00 et se poursuivront jusqu’au samedi 12 juin.

Le ministère de l’Éducation nationale a appelé l’ensemble des candidats à se conformer aux mesures préventives en vigueur pour préserver leur santé et celle de l’ensemble des citoyens, à respecter les dispositions en vigueur et à faire preuve de leur meilleur niveau pour faire valoir leur mérite du diplôme du baccalauréat.