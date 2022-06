L’administration Biden a interdit mardi les importations d’or russe aux États-Unis dans le cadre d’une vague de nouvelles sanctions prises par Washington et ses alliés suite à la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Le Trésor américain a annoncé que son Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) interdit désormais l’importation d’or en provenance de Russie. Une décision similaire a été prise par le Royaume-uni, le Canada et le Japon, au lendemain du sommet du G-7 en Allemagne.

Le Trésor américain a également sanctionné 70 autres entités russes et 29 citoyens russes dans le cadre d’un effort visant à paralyser la base de défense industrielle de la Russie.

« Nous réaffirmons une fois de plus notre engagement à travailler aux côtés de nos partenaires et alliés pour imposer des sanctions sévères supplémentaires en réponse à la guerre de la Russie contre l’Ukraine », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un communiqué.

« Cibler l’industrie de la défense russe dégradera les capacités de Poutine et entravera davantage sa guerre contre l’Ukraine, qui a déjà été minée par un mauvais moral, des chaînes d’approvisionnement brisées et des défaillances logistiques », a estimé Mme Yellen.

L’interdiction de l’or extrait en Russie ne s’applique pas au métal qui se trouvait en dehors de la Russie avant l’annonce de mardi, a précisé le Trésor.