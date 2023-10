Trois fossiles de dinosaures restitués au Maroc par les États-Unis ont été présentés, jeudi au Musée Mohammed VI d’arts moderne et contemporain de Rabat, lors d’une rencontre présidée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid.

Dans le cadre de cette rencontre tenue, en présence notamment de l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Puneet Talwar, au terme d’un séminaire de formation d’experts en restitution de fossiles, le Maroc s’est vu restituer un crâne intégral de Messosuraus originaire de la région de Oued Zem-Khouribga, la partie antérieure des mâchoires supérieures gauche et droite d’un Basilosaurid Cetatean originaire de Khouribga, et un cétacé-vertèbre supposé provenir d’une baleine Saghacetus.

Dans une allocution de circonstance, Bensaid a rappelé la restitution par les États-Unis, il y a plus d’un an, d’un crâne fossile de crocodile, notant que cette nouvelle restitution s’inscrit dans le cadre du Mémorandum d’entente signé entre le Maroc et les États-Unis en janvier 2020, afin de lutter contre le trafic illicite des biens culturels.

Se félicitant de la prise de conscience au niveau national et international quant à l’impact du trafic illicite des biens culturels qui empêche le public de découvrir ce patrimoine, le ministre a souligné l’importance du patrimoine culturel pour le Maroc.

Après avoir mis en avant l’engagement résolu du Maroc, depuis plusieurs années, dans les efforts de restitution et de valorisation de ses biens culturels, M. Bensaid a noté que le Royaume juge primordial d’y consacrer des ressources humaines compétentes et de favoriser la formation et l’échange d’expertises et d’informations en la matière, saluant, à cet égard, la collaboration entre le Royaume et les États-Unis dans ce domaine.