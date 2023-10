« En exécution des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) annonce son soutien fort et inconditionnel à la volonté légitime du Royaume d’Arabie Saoudite frère de se porter candidat à l’organisation des phases finales de la Coupe du Monde 2034 », a indiqué Fouzi Lekjaa, président du « Comité Coupe du Monde 2030 », président de la FRMF.

Dans un communiqué, Lekjaa a souligné que la FRMF, « liée par des relations distinguées à la Fédération Saoudienne de Football, affirme la mobilisation de toutes les composantes du football marocain, ligues, clubs et anciens joueurs, pour soutenir le dossier du Royaume d’Arabie Saoudite frère, qui dispose de toutes les capacités organisationnelles et sportives et en termes d’infrastructures et d’installations touristiques, qui est capable d’organiser les grandes manifestations internationales du plus haut niveau, et qui connait une véritable révolution footballistique reconnue à l’échelle mondiale, outre la passion reconnue du peuple saoudien frère pour le football ainsi que sa grande hospitalité et son chaleureux accueil ».

Et d’ajouter que « la Fédération Royale Marocaine de Football œuvrera aussi pour mettre à profit ses relations distinguées avec ses partenaires dans les différentes Fédérations de football, ainsi qu’avec la Confédération Africaine de Football et la Fédération Internationale de Football pour apporter le soutien nécessaire au dossier saoudien ».