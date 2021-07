Les Etats-Unis ont fait don, ce 24 juillet, de plus de 300 000 vaccins COVID-19 sûrs et efficaces au Maroc via COVAX de l’OMS, une initiative mondiale visant à assurer une distribution équitable des vaccins,selon l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc.

Ces vaccins sont produits par la société pharmaceutique américaine Johnson & Johnson et ne nécessitent qu’une seule injection pour une inoculation complète. « Cela signifie que ce don offrira à plus de 300 000 Marocains une protection complète contre le COVID-19 et contribuera grandement aux efforts du Maroc pour contrôler la pandémie », indique l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc.

« Le Maroc fait un travail exceptionnel en gérant une campagne de vaccination extrêmement réussie, sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et nous sommes impatients de soutenir cette campagne avec cette livraison de vaccins Johnson & Johnson », a déclaré le chargé d’Affaires Lawrence Randolph de l’ambassade des États-Unis au Maroc.

« Les États-Unis et le Maroc – ainsi que des partenaires à travers le monde – font tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger leurs peuples, en particulier les plus vulnérables et les travailleurs de première ligne », souligne la même source.