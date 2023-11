Les enjeux et les perspectives de la résilience numérique ont été la principale thématique au menu de la 1ère édition du Cyber Security Day, organisé à Casablanca par Cyberforces, expert marocain en sécurité informatique.

Organisée en partenariat avec le cabinet de conseil Wavestone, sous le thème « Enjeux et perspectives d’une résilience numérique au Maroc », cette édition a réuni plusieurs experts et des acteurs de renom, qui ont débattu et échanger autour de la question de la résilience numérique des institutions privées et publiques.

L’objectif de l’événement est de partager les retours d’expérience et les feedbacks sur la thématique fédératrice de la cybersécurité, font savoir les organisateurs dans un communiqué.

Selon Reda Bakkali, PDG du Groupe Ineos Cyberforces, la cybersécurité est désormais devenue un sujet global et transversal qui impose un véritable changement de paradigmes, rappelant que le monde avait désormais franchi la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars (NDLR: de pertes imputables aux attaques informatiques en 2020), soit 1% du PIB mondial.

Pour lui, « le Maroc, pays en plein essor sur la scène numérique, joue un rôle continental en termes de cybersécurité. Le Royaume a modernisé son infrastructure et a accentué sa résilience en matière de cybersécurité ». Cependant, a-t-il relevé, « le Maroc demeure, selon Interpole, le pays africain qui a, cette année, subi le plus de cyber-attaques ».

De son côté, Frédéric Goux, Cyber Security Partner auprès de Wavestone, est revenu sur la note de maturité globale qui a été sujette, cette année, à une hausse de 3 points par rapport à 2022, passant ainsi à 49 sur 100 en 2023.

« Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises et d’acteurs publics ont pris conscience de l’importance de se prémunir contre les cyber-attaques et commencent à consacrer pas moins de 5% de leur budget IT à la cybersécurité dont les attaques restent essentiellement opportunistes, puisqu’elles visent surtout les structures petites et sont suivies de menaces de diffusion publique des données ».