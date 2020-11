L’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et ENGIE services Maroc ont signé, mercredi, un protocole d’accord pour permettre aux adhérents de l’association d’accéder à des solutions innovantes pour se conformer aux nouvelles exigences des marchés de l’Union Européenne (UE) en matière de décarbonisation. Cet accord de partenariat comprend notamment l’organisation conjointe d’actions de sensibilisation et de vulgarisation sur les énergies renouvelables et sur l’efficacité énergétique, ainsi que l’accompagnement des entreprises intéressées par les solutions d’ENGIE Services Maroc à travers des propositions technico-économiques, indique un communiqué conjoint des deux parties.

L’amélioration de l’empreinte carbone de l’industrie marocaine constitue un des axes importants du Plan de Relance Industriel du Maroc visant à positionner le pays comme une base industrielle décarbonée, souligne la même source. “C’est un nouveau challenge pour les exportateurs marocains. Le passage à l’énergie verte aujourd’hui n’est pas un luxe, c’est un levier de compétitivité”, a relevé le président de l’ASMEX, Hassan Sentissi Idrissi, cité par le communiqué.

L’association, grâce à ce partenariat, accompagnera ses adhérents dans leur transition à travers des solutions efficaces et accessibles, a-t-il poursuivi.

“Forte de son savoir-faire en termes de solutions énergétiques innovantes, ENGIE Services Maroc est fière d’accompagner l’ASMEX et les entreprises exportatrices marocaines dans ce nouveau défi de la décarbonisation de leurs activités. Ce nouveau partenariat avec l’ASMEX contribue à concrétiser notre stratégie d’acteur de référence sur la transition énergétique au Maroc”, a, pour sa part, dit le Président d’ENGIE Services Maroc, Philippe Miquel. Dans un premier temps, un Comité de pilotage sera constitué des représentants des deux partenaires et aura pour mission d’établir le plan d’actions, préparer le lancement des actions, suivre les réalisations de la présente convention et évaluer l’efficacité des actions entamées.

ENGIE est un acteur mondial dans les services à l’énergie conciliant performance économique et impact positif sur les personnes et la planète. Au Maroc, ENGIE Services Maroc propose des services autour de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables aux entreprises pour, un usage plus raisonné de l’énergie et pour accompagner les entreprises dans leur transition vers la neutralité carbone.