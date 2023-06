Fondée en 1819, l’École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Business School) est la doyenne mondiale des écoles de commerce. Son master en management est reconnu comme le cinquième meilleur au monde par le classement de référence du Financial Times.

Avec HEC et l’ESSEC, l’École fait partie du groupe des « trois parisiennes », qui désigne les trois écoles de commerces les plus sélectives de France. L’ESCP est particulièrement reconnue pour son excellence académique et son vaste réseau de diplômés. L’école compte plus de 45.000 diplômés à travers le monde. Parmi ses anciens élèves les plus prestigieux se trouvent Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi, Michel Barnier, le négociateur du Brexit pour l’Union européenne, ou encore Jean-Pierre Raffarin, ancien premier ministre français sous Jacques Chirac.

Annuellement, l’ESCP Business School organise un gala pendant lequel sont annoncés les Alumni de l’année. Ces derniers sont présélectionnés par le corps enseignant de l’école puis soumis au vote de l’ensemble des anciens élèves de l’école. Cette année, et pour la première fois, ce sont deux anciens étudiants marocains qui ont été nommés Alumnis de l’année dans la catégorie ʺEntrepreneursʺ lors du 204e gala annuel de la grande école parisienne. Il s’agit de Sophia Alj et Ismael Belkhayat, deux entrepreneurs marocains.

Cette distinction témoigne de la place qu’occupent les étudiants marocains dans les grandes écoles françaises. Ces derniers représentent le premier contingent d’étudiants étrangers dans les meilleures écoles d’ingénieurs et de commerce françaises. Une réussite possible grâce aux institutions marocaines, qui encourage certains étudiants à mener de brillantes études puis leur début de carrière dans l’Hexagone avant de rentrer au Maroc pour servir leur pays.