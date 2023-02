La Fondation Holcim lance la 7e édition des Holcim Awards, le plus grand concours de construction durable au monde qui récompense des projets architecturaux audacieux et novateurs. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 mars à 14h00 GMT.

LafargeHolcim Maroc reste fidèle à son engagement en faveur de la construction durable en soutenant les Holcim Awards. Créés en 2003, les Holcim Awards promeuvent les projets qui vont au-delà des normes en vigueur, qui proposent des réponses durables aux questions technologiques, environnementales, socio-économiques et culturelles qui affectent la construction contemporaine. Ce concours met sous les projecteurs de la scène architecturale internationale les projets qui vont révolutionner notre façon de construire.

Les Holcim Awards couvrent cinq régions du monde : l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient Afrique et l’Amérique du Nord. Les candidatures au concours sont évaluées par des jurys d’experts indépendants qui sélectionneront les gagnants. La dotation globale des Holcim Awards est de 1 million de dollars américains, avec 200.000 dollars américains attribués aux gagnants de chaque région sous forme de prix Holcim Awards Or, Argent, Bronze ainsi que d’autres prix d’appréciation. Les gagnants d’Or, d’Argent et de Bronze de toutes les régions seront invités à assister à la cérémonie d’annonce des prix, qui est prévue à la Biennale d’Architecture de Venise de 2023.

Les Holcim Awards soutiennent la vision de la Fondation Holcim qui vise à accélérer le mouvement mondial pour la construction durable et à stimuler le transfert de connaissances. Les candidatures sont donc évaluées selon les 4 objectifs de la Fondation pour la construction durable : Uplifting places (Lieux édifiants), Thriving Communities (Communautés prospères), Healthy Planet (une planète saine), Viable Economics (des économies viables).

La participation au concours est gratuite et doit se faire en anglais via le formulaire d’inscription en ligne. La construction des projets soumis ne doit pas avoir commencé avant le 1er janvier 2022 et doit être soutenue/commandée par un client dans le but d’une exécution dans le monde réel.

Les instructions de préparation du dossier de candidature et les critères d’évaluation sont disponibles sur https://www.holcimawards.org/

Pour sa dernière édition en 2021, plus de 4700 projets de 134 pays avaient été soumis, dont près de 90 projets marocains. Les Holcim Awards ont d’ailleurs toujours connu une participation soutenue des projets marocains avec plusieurs prix remportés :

2021 : l’architecte Aziza Chaouni

Ville : Zagora

Prix : Global Bronze Award & Acknowledgment Prize for Middle East Africa

Projet : Mise à niveau durable d’une oasis à M’hammid El Ghizlane

2017 : l’architecte Fatima-Azzahra Bendahmane

Ville : Casablanca

Prix : Silver Award for Middle East Africa Projet: École primaire et un centre de formation artisanale

2014 : l’architecte Chamss Oulkadi

Ville : Agadir

Prix : Next Generation Prize for Middle East Africa

Projet : Mémorial sismique et musée archéologique de la ville d’Agadir

2011 : l’architecte Yassir Khalil

Ville : Fès

Prix : Acknowledgment Prize

Projet : Reconstruction et réhabilitation des quartiers urbains de la ville de Fès

2009 : l’architecte Aziza Chaouni

Ville : Fès

Prix : Global Gold Award

Projet : Régénération et aménagement urbain d’Oued FÈS

2005 : l’architecte Myriam Kenza Soussan